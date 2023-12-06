В Европе не договорились об использовании доходов от замороженных активов России

В ЕС выступили против передачи Украине прибыли от замороженных активов России

Несколько послов ЕС на встрече 6 декабря выступили против предложенного Испанией плана использования доходов от российских активов, пишет Politico.

Ранее издание уже сообщало об опасениях ряда европейских государств из-за возможной передачи этих средств Украине. По данным журналистов, сейчас эта идея вызвала скептицизм властей Франции и Германии, а также Европейского центрального банка (ЕЦБ), который полагает, что ее реализация может вызвать нестабильность евровалюты.

Согласно подсчетам Мадрида, прибыль от российских активов, замороженных в странах ЕС, может принести Киеву от 15 до 17 миллиардов евро к 2027 году. Отмечается, что критики испанского плана упирали на то, что Киеву потребуются месяцы, а возможно, и годы, чтобы увидеть деньги. Также возникли сомнения в том, как авторы предложений получили свои цифры и даже в самих их намерениях.

«Это похоже на черный ход, позволяющий попытаться использовать дополнительные средства Украины для других расходов — это по совпадению находится в собственном списке желаний Испании», — приводятся в материале слова одного их дипломатов.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе приготовились обнародовать план использования замороженных российских активов в виде налога на полученную от них прибыль, но теперь, с учетом того, что решение потребует единогласия всех 27 стран-членов, предложения называют «неприемлемой основой» для обсуждения на саммите лидеров сообщества, который состоится в середине декабря.

В октябре бельгийский премьер-министр Александр де Кроо заявил о создании страной фонда помощи Украине на общую сумму 1,7 миллиарда евро, для финансирования которого будут задействованы внутренние бельгийские налоги на доходы от российских активов. Большая их часть хранится именно в этой стране, а именно в клиринговой палате Euroclear. Спустя несколько дней после этого глава российского Минфина Антон Силуанов пообещал зеркальный ответ недружественным странам на использование доходов, полученных от инвестирования замороженных российских активов.

За первые девять месяцев 2023 года депозитарий заработал на них около трех миллиардов евро. С учетом налоговых выплат чистая прибыль составила 2,221 миллиарда евро, из которых почти миллиард пришелся на третий квартал текущего года.