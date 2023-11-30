В Европе приготовили решение по использованию замороженных активов России

Bloomberg: в ЕС объявят о налоге на прибыль от замороженных активов России

В Евросоюзе приготовились обнародовать 12 декабря план использования замороженных российских активов в виде налога на полученную от них прибыль, пишет Bloomberg.

По данным журналистов, ряд участников ведущегося уже несколько месяцев обсуждения обеспокоены возможными рисками, поэтому в проекте будет оговорена необходимость решить поднятые при обсуждении вопросы.

«Бельгия, Германия, Франция, Италия и Люксембург среди тех, кто выразил осторожность в отношении ускорения процесса и призвал к более постепенному подходу», — говорится в материале. Там же отмечается, что лидеры ЕС посоветовали руководству блока ускорить работу над предложениями.

К слову, в Бельгии, а именно в клиринговой палате Euroclear, хранится большая часть из замороженных российских активов на 200 миллиардов евро, использование которых для поддержки Украины и обсуждают в Евросоюзе.

В октябре бельгийский премьер-министр Александр де Кроо заявил о создании страной фонда помощи Украине на общую сумму 1,7 миллиарда евро, для финансирования которого будут задействованы внутренние бельгийские налоги на доходы от российских активов. Спустя несколько дней после этого глава российского Минфина Антон Силуанов пообещал зеркальный ответ недружественным странам на использование доходов, полученных от инвестирования замороженных российских активов.

За первые девять месяцев 2023 года депозитарий заработал на них около трех миллиардов евро. С учетом налоговых выплат чистая прибыль составила 2,221 миллиарда евро, из которых почти миллиард пришелся на третий квартал текущего года.