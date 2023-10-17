Западу пообещали зеркальный ответ на использование замороженных активов России

Силуанов: РФ может зеркально ответить на использование дохода от своих активов

Недружественные страны могут получить зеркальный ответ на использование доходов, полученных от инвестирования «замороженных» российских активов, пообещал глава Минфина Антон Силуанов в интервью телеканалу Asharq, на которое ссылается «Интерфакс».

«У нас же тоже заморожены деньги, которые причитаются по нашим облигациям, обязательствам перед партнерами из недружественных стран, и они заморожены тоже. Тогда мы так же будем поступать и в этом случае», — цитирует агентство российского министра. Так он прокомментировал обсуждение на Западе возможности передачи Украине доходов от инвестирования российских заблокированных активов.

В России доходы по принадлежащим «недружественным» нерезидентам ценным бумагам блокируются на специальных рублевых счетах типа «С». Актуальный объем средств на них раскрывался лишь раз, в ноябре 2022 года. Тогда, по данным Центробанка, он превышал 280 миллиардов рублей. Тем временем, за первое полугодие 2023 года бельгийский депозитарий Euroclear заработал на замороженных российских активах 1,7 миллиарда евро.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин призвал не выпускать из России бизнес иностранцев из недружественных государств, чтобы в случае конфискации за рубежом российских активов можно было забрать эти компании в качестве ответной меры.