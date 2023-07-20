Подсчитаны доходы от замороженных активов России

Депозитарий Euroclear заработал на замороженных активах России 1,7 млрд евро

За первое полугодие 2023-го бельгийский депозитарий Euroclear заработал на замороженных активах России 1,7 миллиарда евро. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Заблокированные выплаты по купонам и погашение задолженности организациям, подпавшим под санкции, приводят к накоплению денежных средств на балансе Euroclear Bank. По состоянию на конец июня 2023 года баланс Euroclear Bank увеличился на 47 миллиардов евро в годовом исчислении и составил в общей сложности 150 миллиардов евро», — подсчитали аналитики.

Благодаря использованию российских средств операционная прибыль депозитария увеличилась почти втрое по сравнению с первым полугодием 2022-го. Она выросла с 998 миллионов до 3,1 миллиарда евро. В числе иных причин представители Euroclear называют также диверсификацию бизнес-модели, рост процентных ставок в регионе и увеличение доходов от бизнеса.

Совет директоров депозитария ожидает, что темпы роста процентных доходов Euroclear замедлятся во второй половине 2023 года. Это произойдет из-за того, что заблокированные платежи и погашения накапливаются менее быстрыми темпами, а также из-за стабилизации процентных ставок в еврозоне.

Тем временем Европейская комиссия рассматривает различные варианты использования прибыли, полученной от санкционных сумм, удерживаемых финансовыми институтами, включая Euroclear, для поддержки Украины. Несмотря на то, что власти Евросоюза признали, что не могут конфисковать заблокированные активы России, они пытаются таким способом найти легальный способ использовать эти средства. Однако в Европейском Центробанке считают, что такая инициатива может подорвать доверие к доллару.