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15:44, 30 июня 2023Экономика

Евросоюз нашел способ законно использовать замороженные активы России

Bloomberg: в ЕС поддержали идею налогообложения прибыли от замороженных активов ЦБ России

Фото: Yves Herman/ / Reuters

Лидеры стран Евросоюза (ЕС) поддержали идею введения налога на непредвиденную прибыль, полученную от заблокированных активов Центробанка (ЦБ) России в размере 200 миллиардов евро (217 миллиардов долларов). При помощи найденного способа блок решит проблему законности использования замороженных средств для помощи в восстановлении Украины, пишет Bloomberg.

Окончательно мера пока не одобрена, поскольку по-прежнему есть ряд юридических и финансовых вопросов, которые необходимо согласовать. В случае принятия плана налогообложения сверхприбыли блок будет стремиться заручиться поддержкой стран «Большой семерки» (G7).

ЕС планирует зарабатывать на замороженных активах три миллиарда евро в год. Более половины средств приходится на наличные и находится на депозитах, а остальные активы приходятся на ценные бумаги, отмечает агентство. По итогам первого квартала 2023 года доход от процентных ставок по российским активам, которые хранятся у бельгийского депозитария Euroclear, составил около 750 миллионов евро.

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Реинвестирование заблокированных активов Банка России в пользу Украины угрожает подорвать доверие к доллару, предупреждал ранее Европейский центральный банк. Однако сторонники плана считают, что наиболее рискованной ситуация была, когда блок заблокировал активы ЦБ, и сейчас основания для опасений отсутствуют.

Более недели назад, 21 июня, власти Евросоюза признали, что не могут легально конфисковать все замороженные активы России. Тем не менее блок придумал альтернативный способ передать прибыль от российских активов в пользу Украины — ЕС хочет обязать компании, получающие крупную прибыль от активов в России, переводить значительную сумму Евросоюзу, откуда впоследствии средства будут направлены Киеву.

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    Мария Грушко
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