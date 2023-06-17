В Европе предупредили об угрозе использования замороженных активов России

FT: ЕЦБ предупредил об угрозе для евро при использовании замороженных активов России

Использование заблокированных из-за санкций активов России европейскими странами угрожает подорвать доверие евро как мировой валюты и нанести ущерб финансовой стабильности Евросоюза (ЕС). С таким предупреждением к Брюсселю обратился Европейский Центробанк (ЕЦБ), пишет Financial Times (FT).

Регулятор уточнил, что использование прибыли от инвестирования замороженных российских активов может привести к тому, что другие центральные банки мира с большими денежными резервами могут отвернуться от европейской валюты. Проблемы усугубятся, если ЕС будет действовать в одностороннем порядке без участия других стран G7.

Брюссель рассматривает возможность направить доходы от заблокированных российских активов на нужды Украины. «Никто не спорит, что это правильно с моральной точки зрения, но очень сложно понять, как это сделать», — рассказал о законодательных трудностях один из дипломатов ЕС.

В последнее время страны Евросоюза значительно приблизились к утверждению плана по использованию российских активов в интересах Украины. Речь идет о сумме около 200 миллиардов евро. Инвестируя эти средства, ЕС сможет рассчитывать на доходность три процента годовых, что означает шесть миллиардов долларов за год только доходов. По мартовским оценкам Всемирного банка, Еврокомиссии, ООН и правительства Украины, стоимость восстановления страны составляет 441 миллиард долларов.

