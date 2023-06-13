Европа приготовилась к использованию российских активов в интересах Украины

CNBC: Евросоюз почти нашел способ использовать российские активы в интересах Украины

В последнее время страны Евросоюза значительно приблизились к утверждению плана по использованию российских активов в интересах Украины. Об этом в комментарии CNBC рассказал высокопоставленный чиновник.

На прошлой неделе шведский дипломат Андерс Анлид рассказал, что страны объединения ведут соответствующую дискуссию уже давно и наконец-то готовы предложить идеи, как направить средства для восстановления пострадавших территорий.

По его словам, в первую очередь следует решить вопрос доходов от управления активами. Однако в целом, подчеркнул он, вопрос является юридически сложным, политически трудным, а также требует значительной проработки с технической точки зрения.

Издание отмечает, что Евросоюз уверенно стоит на позиции об ответственности России, в том числе финансовой, за разрушения на Украине. Еще в феврале председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен указывала, что не представляет себе, как Москва сможет избежать финансовых потерять за происходящее. По ее мнению, замороженные средства следует направить на восстановление после завершения боевых действий и снятия санкций с активов.

Анлид подтвердил, что речь идет о сумме около 200 миллиардов евро. Предварительно он предложил ориентироваться на доходность три процента годовых, что означает шесть миллиардов долларов за год только доходов. При этом даже полная сумма не компенсирует восстановление территорий. По мартовским оценкам Всемирного банка, Еврокомиссии, ООН и правительства Украины, стоимость восстановления составляет 441 миллиард долларов.

В конце мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Европа должна немедленно разморозить российские активы, а не выдвигать условия. Таким образом он прокомментировал предложение Великобритании о возврате активов только в том случае, если Москва выплатит компенсации Украине.