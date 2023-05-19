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09:52, 19 мая 2023Экономика

Великобритания назвала условие разморозки государственных активов России

МИД Британии: активы РФ останутся замороженными, пока Москва не возместит ущерб Украине
СюжетСанкции против России:
Джеймс Клеверли

Джеймс Клеверли. Фото: Peter Nicholls / Reuters

Российские государственные активы в Великобритании останутся замороженными до тех пор, пока российские власти не дадут согласия на возмещение ущерба, причиненного Украине. Такое условие освобождения активов назвал британский МИД. Заявление министерства приводится в пресс-релизе правительства страны о новых санкциях против Москвы.

«Министр иностранных дел [Джеймс Клеверли] подтверждает, что суверенные активы России останутся без движения до тех пор, пока Россия не согласится заплатить за ущерб, который она причинила Украине», — указано в пресс-релизе.

США, Евросоюз, Великобритания и Канада заблокировали международные валютные резервы российского ЦБ в ответ на начало боевых действий на Украине. Минфин заявлял, что Россия лишилась доступа к половине своих резервов — около 300 миллиардам долларов (общий объем активов равен 640 миллиардам).

Что касается подсанкционных российских граждан и компаний, в ноябре Великобритания заявила, что заморозила их активы на общую сумму 18,39 миллиарда фунтов (20,95 миллиарда долларов). В 2022 году британским правительством были введены санкции в отношении 1,3 тысячи российских физических и юридических лиц.

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Софья Ермакова
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