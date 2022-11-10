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13:24, 10 ноября 2022Экономика

Великобритания заморозила российские активы на десятки миллиардов

OFSI: Великобритания заморозила российские активы на сумму 18,39 млрд фунтов

Фото: Dinendra Haria / ZUMA Press / Globallookpress.com

С момента ввода российских войск в Украину по 20 октября Великобритания заморозила российские активы на общую сумму 18,39 миллиарда фунтов (20,95 миллиарда долларов), свидетельствуют данные доклада британского Управления по осуществлению финансовых санкций.

При этом в сентябре 2021 года объем замороженных российских активов составлял 44,5 миллиарда фунтов (50,7 миллиарда долларов) — таким образом, к 20 октября он вырос на 41 процент. В рамках санкций против других государств британские власти заморозили активы на общую сумму 12,4 миллиарда фунтов (14,13 миллиарда долларов).

В документе также отмечено, что в 2022 году были введены санкции в отношении 1,3 тысячи российских физических и юридических лиц. Кроме того, с начала украинского конфликта Великобритания выпустила 33 генеральные лицензии, которые позволяют проводить операции с подпавшими под санкции российскими лицами, в частности для обеспечения непрерывности поставок товаров из гуманитарной категории.

В начале ноября Минфин Великобритании заявил, что страна запретит своим компаниям оказывать услуги по транспортировке российской нефти в третьи страны, если топливо приобретено по цене выше установленной западными правительствами предельной стоимости. Мера вступит в силу с 5 декабря и будет распространяться на любые услуги британских компаний, включая страхование грузов, брокерские услуги и доставку.

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Софья Ермакова
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