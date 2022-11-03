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19:42, 3 ноября 2022Экономика

Великобритания запретит оказывать услуги по перевозке российской нефти

Великобритания запретит оказывать услуги по транспортировке российской нефти с 5 декабря
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Phil Noble / Reuters

Великобритания запретит своим компаниям оказывать услуги по транспортировке российской нефти в третьи страны, если топливо приобретено по цене выше установленной западными правительствами предельной стоимости, пишет Reuters со ссылкой на заявление министра финансов страны Джереми Ханта.

Мера вступит в силу с 5 декабря и будет распространяться на любые услуги британских компаний, включая страхование грузов, брокерские услуги и доставку.

«Мы запретили импорт российской нефти в Великобританию и добились значительных успехов в полном отказе от нее», — подчеркнул глава Минфина. Он добавил, что с помощью нового запрета британские власти продолжают «закручивать гайки» в отношении Москвы, чтобы добиться снижения ее доходов и финансирования военных действий.

В начале июня Евросоюз и Великобритания договорились о совместном введении запрета на страхование судов с российской нефтью, но в августе Лондон решил отложить этот шаг, хотя ЕС к тому времени уже ввел ограничения. На решение британских властей могли повлиять опасения усугубления мирового энергетического кризиса, а также тот факт, что в Лондоне расположен крупнейший рынок страхования Lloyd's of London.

Ранее Великобритания запретила страхование судов для танкеров, которые везут российскую нефть в само королевство, мера должна была вступить в силу с 2023 года.

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Софья Ермакова
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