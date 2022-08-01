В Британии заявили о затягивании Западом с санкциями против нефти из России

FT: Запад опасается энергокризиса и умышленно медлит с санкциями против российской нефти

Государства Запада воздерживаются от введения новых санкций, призванных ограничить возможности России торговать нефтью, так как опасаются усугубления мирового энергетического кризиса, пишет британская газета Financial Times (FT).

Издание напомнило, что еще в начале июня Евросоюз запретил компаниям страховать суда, перевозящие нефть из России. Британия затягивает с сроками и до сих пор не присоединилась к санкциям. В мае ЕС и Лондон договорились вместе ввести подобный запрет, однако британская сторона ограничилась только тем, что запретила страховать суда, везущие нефть из РФ в само королевство.

Эксперты издания заявили, что медлительность связана с опасениями, высказанными в США. Там боятся резкого скачка цен на нефть и возникновения дефицита предложения вследствие полного запрета, который поддержал бы и крупнейший лондонский рынок страхования Lloyd's of London.

Еврокомиссия сделала исключения из санкций, которые позволили бы европейским фирмам работать с некоторыми российскими компаниями, считает автор. По мнению экспертов издания, Европа хочет проводить «строго необходимые операции» во избежание обострения энергетического и продовольственного кризисов.

В Минфине Великобритании объяснили, что Лондон до сих пор изучает вопрос о санкциях, которые должны быть применены против российской нефтяной отрасли.

Ранее стало известно, что британские военные корабли участвуют в транспортировке российской нефти, несмотря на введенные против Москвы западные санкции.