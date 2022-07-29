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Стало известно о транспортировке британскими военными кораблями российской нефти

Independent: британские военные корабли перевозят российскую нефть, несмотря на санкции

Фото: Antonio Parrinello / Reuters

Британские военные корабли участвуют в транспортировке российской нефти, несмотря на введенные против Москвы западные санкции. Об этом стало известно The Independent.

По данным издания, в мае британские корабли по меньшей мере дважды выходили из гаваней, чтобы помочь перекачивать российскую нефть с одного танкера на другой. Они перевезли нефть общим объемом 165 тысяч тонн в район Персидского залива и Сингапур.

Отмечается, что эти поставки являются одним из звеньев международной цепочки, которая помогла российскому президенту Владимиру Путину быстро перевести продажи нефти в Азию, поскольку европейские покупатели сократили поставки. Точное количество российской нефти, в транспортировке которой участвовала Великобритания, неизвестно. Эти перевозки не являются незаконными, и ничто не мешает британским компаниям принимать в них участие, но сама их возможность «указывает на огромные дыры в западных санкциях», отмечает The Independent.

20 июля Путин предостерег западные государства от планов ограничить закупку нефти у России. Он указал, что в противном случае последствия будут точно такими же, как и в ситуации с газом, — цены на топливо значительно вырастут.

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Алина Гончарова
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