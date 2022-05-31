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Британия и ЕС согласовали запрет на страховку перевозок российской нефти

FT: Британия и ЕС согласовали запрет на страхование перевозящих российскую нефть судов

Фото: Reuters

Великобритания и Евросоюз (ЕС) согласовали запрет на страхование судов, перевозящих российскую нефть. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на информированных чиновников.

Как отмечает газета, из-за этого шага Россия потеряет доступ к крупнейшему страховому рынку Lloyd's of London. Вместе с тем в британском правительстве отказались официально подтверждать изданию эту информацию.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что Евросоюз намерен запретить страхование танкеров, перевозящих российскую нефть. Также в шестой пакет войдет эмбарго на импорт российской нефти, поставляемой морским путем. Опрошенные изданием участники рынка считают, что в нынешних условиях запрет страхования морских перевозок нефти из России сделает их практически невозможными.

Обсуждение шестого пакета антироссийских санкций затянулось дольше запланированного изначально срока из-за неготовности отдельных стран ЕС отказаться от закупок российской нефти. В итоге было решено исключить из-под запрета трубопроводную нефть.

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Марина Совина
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