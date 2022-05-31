Европа запретит страховать перевозку российской нефти

ЕС приготовился запретить страхование перевозок российской нефти

Евросоюз намерен запретить страхование танкеров, перевозящих российскую нефть, пишет The Wall Street Journal. Эта мера войдет в шестой пакет санкций в связи со спецоперацией на Украине.

Также в шестой пакет войдет эмбарго на импорт российской нефти, поставляемой морским путем. Опрошенные изданием участники рынка отмечают, что в нынешних условиях запрет страхования морских перевозок нефти из России сделает их практически невозможными, поскольку подавляющее большинство трейдеров и судовладельцев откажутся рисковать грузом без страховки.

Обсуждение шестого пакета антироссийских санкций затянулось дольше запланированного изначально срока из-за неготовности отдельных стран ЕС отказаться от закупок российской нефти. В итоге было решено исключить из-под запрета трубопроводную нефть.

Кроме того, по настоянию Кипра из шестого пакета санкций исключена норма о запрете продавать недвижимость в ЕС гражданам России.

