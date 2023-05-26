Российские активы призвали разморозить без всяких условий

Песков: российские активы должны быть разморожены без каких-либо условий

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал разморозить российские зарубежные активы без каких-либо дополнительных условий, его слова приводит ТАСС.

Государства должны сделать это, так как в противном случае будут нарушать нормы как своего внутреннего законодательства, так и международного права, отметил он. «Британия и другие страны, посягнувшие на российские активы, обязаны их разморозить немедленно, без каких-либо условий», — сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать заявления Великобритании о том, что страна не вернет замороженные активы России до ее согласия выплатить компенсацию Украине.

Ранее британский МИД сообщил, что российские государственные активы в стране останутся замороженными до тех пор, пока Москва не даст согласия на возмещение ущерба, причиненного Украине. Глава ведомства Джеймс Клеверли подтвердил позицию Великобритании в пресс-релизе о новых санкциях против России.