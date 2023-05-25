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14:18, 25 мая 2023Экономика

Евросоюз назвал сумму заблокированных активов российского ЦБ

Еврокомиссия: ЕС заблокировал активы российского ЦБ на 200 млрд евро

Фото: James Arthur Gekiere / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Европейский союз (ЕС) заблокировал активы российского Центробанка (ЦБ) на сумму более 200 миллиардов евро (215 миллиардов долларов) с начала боевых действий на Украине, пишет Bloomberg. Эти данные агентству подтвердил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Кристиан Виганд.

Страны ЕС назвали сумму замороженных активов после того, как обязали банки раскрывать информацию о размещенных в них средствах Банка России. Новые требования к кредитным организациям были введены в рамках десятого пакета санкций и действуют с 12 мая.

«ЕС обязуется сделать так, чтобы Россия заплатила за ущерб, причиненный Украине», — подчеркнул Виганд. Сейчас блок изучает способы использования замороженных российских активов в этих целях, продолжил он. Ожидается, что представители европейских стран поднимут этот вопрос на следующей встрече в июне.

Кроме того, в октябре 2022 года сообщалось, что ЕК также рассматривает возможность конфискации частных активов россиян, попавших в санкционные списки. Сейчас их можно только замораживать. Чтобы создать правовую базу для более радикальных мер, ЕС может включить нарушение санкций в список преступлений, допускающих изъятие собственности. Как уточняет Bloomberg, более чем за 14 месяцев блок заморозил активы российских физических и юридических лиц, находящихся под санкциями, на 24,1 миллиарда евро.

Ранее МИД Великобритании заявил, что российские государственные активы в стране останутся замороженными до тех пор, пока российские власти не дадут согласия на возмещение ущерба, причиненного Украине. Аналогичное заявление сделало объединение G7. Из-за западных санкций Россия лишилась доступа к половине своих золотовалютных резервов — около 300 миллиардов долларов (общий объем активов равен 640 миллиардам).

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Софья Ермакова
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