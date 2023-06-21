В ЕС определились с использованием замороженных активов России

Bloomberg: ЕС не нашел законного основания для полной конфискации замороженных активов РФ

Власти Евросоюза пришли к выводу, что не могут конфисковать все замороженные активы России на законных основаниях. Однако блок нашел альтернативный способ передать прибыль от российских активов в пользу Украины, пишет Bloomberg со ссылкой на документ рабочей группы ЕС.

Вместо того, чтобы полностью изъять заблокированные российские активы, как предполагалось ранее, ЕС намерен сосредоточиться на временном использовании этих средств. Блок рассматривает в качестве наиболее возможного варианта обязать компании, получающие крупную прибыль от активов в России, переводить значительную сумму Евросоюзу. Впоследствии блок будет направлять средства от так называемого непредвиденного взноса на поддержку Украины.

Рабочая группа также обсуждает направление Украине сверхприбыли от реинвестирования заблокированных активов Банка России в размере примерно 200 миллиардов евро. Однако такая инициатива может подорвать доверие к доллару, предупреждал ранее Европейский центральный банк. Сейчас российские активы находятся на хранении у бельгийского депозитария Euroclear, где по итогам первого квартала 2023 года доход от процентных ставок по ним составил около 750 миллионов евро, уточняет агентство.

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что орган скоро опубликует проект по использованию замороженных активов России в интересах восстановления Украины. План будет представлен до ухода ЕК на летние каникулы.