В ЕС заявили о скорой публикации планов по замороженным активам России

Глава ЕК заявила о скорой публикации проекта по использованию замороженных активов России

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила о скорой публикации проекта по использованию замороженных активов России в интересах восстановления Украины, план будет представлен до ухода ЕК на летние каникулы. Об этом сообщает Reuters.

Ранее стало известно, что Великобритания приняла закон, который позволит сохранить санкции против России до тех пор, пока Москва не выплатит компенсации Украине.

13 июня сообщалось, что страны Евросоюза значительно приблизились к утверждению плана по использованию российских активов в интересах Украины. Речь идет о сумме около 200 миллиардов евро. Инвестируя эти средства, ЕС сможет рассчитывать на доходность три процента годовых, что означает шесть миллиардов долларов за год только доходов. По мартовским оценкам Всемирного банка, Еврокомиссии, ООН и правительства Украины, стоимость восстановления страны составляет 441 миллиард долларов.