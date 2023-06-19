Британия сможет сохранить санкции против России до выплаты компенсации Украине

Reuters: Британия приняла позволяющий сохранить санкции до выплаты компенсации Киеву закон

Великобритания приняла закон, который позволит сохранить санкции против России до тех пор, пока Москва не выплатит компенсации Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министра иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли.

«Благодаря нашим сегодняшним мерам мы укрепляем подход Великобритании к санкциям, подтверждая, что Великобритания готова использовать санкции, чтобы гарантировать, что Россия заплатит [компенсации] для восстановление страны, конфликт с которой она так безрассудно ведет», — заявил британский премьер.

Клеверли также отметил, что потребности Украины в реконструкции огромны и будут оставаться такими.

Новые меры предполагают, что лица, находящиеся под британскими санкциями, смогут пожертвовать замороженные средства на восстановление Украины. Согласно новому законодательству, физические и юридические лица под рестрикциями Лондона обязаны раскрывать информацию об активах в Великобритании.

Ранее сообщалось, что страны Евросоюза значительно приблизились к утверждению плана по использованию российских активов в интересах Украины. Речь идет о сумме около 200 миллиардов евро. Инвестируя эти средства, ЕС сможет рассчитывать на доходность три процента годовых, что означает шесть миллиардов долларов за год только доходов. По мартовским оценкам Всемирного банка, Еврокомиссии, ООН и правительства Украины, стоимость восстановления страны составляет 441 миллиард долларов.