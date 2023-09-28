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15:49, 28 сентября 2023Экономика

Бизнес недружественных стран призвали не выпускать из России

Глава ВТБ Костин призвал не выпускать из России бизнес недружественных стран

Фото: Андрей Бресонов / Коммерсантъ

Бизнес иностранцев из недружественных государств не следует выпускать из России, чтобы в случае конфискации за рубежом российских активов можно было забрать эти компании в качестве ответной меры, заявил глава ВТБ Андрей Костин. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Костина, на пути уходящих из страны компаний, бизнес которых пытаются приобрести россияне, «совершенно оправдано стоит Центральный банк». «Когда они примут решение о том, чтобы направить все наши деньги на Украину, мы заберем их и тогда проведем аукционы», — объяснил он свою позицию в отношении активов недружественных стран.

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Идея конфискации замороженных российских активов неоднократно озвучивалась в США и странах Евросоюза. В частности, спецпредставитель американского президента по вопросам восстановления страны Пенни Прицкер высказалась о том, что они должны быть использованы для восстановления Украины, отметив, что вопрос сейчас решается с юридической точки зрения. В свою очередь профессор Ларри Трайб заявил, что президент США Джо Байден имеет право отдать Украине замороженные активы России по закону о чрезвычайных международных экономических полномочиях от 1977 года.

Банк России допускает обмен замороженными активами. В июне глава регулятора Эльвира Набиуллина отмечала, что в ведомстве рассматривают разные варианты взаимозачета. В конце августа стало известно о появлении механизма по возвращению замороженного за рубежом. В качестве обменного фонда при таком варианте могут быть использованы ценные бумаги, принадлежащие иностранцам и заблокированные в российском контуре. По словам министра финансов России Антона Силуанова, на первом этапе будут разблокированы активы на сумму порядка 100 миллиардов рублей. Как отмечают в Минфине, у 3,5 миллиона россиян за рубежом заморожены около 1,5 триллиона рублей.

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    Дмитрий Воронин
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