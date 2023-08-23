ЦБ раскрыл подробности обмена замороженными активами

В ЦБ согласились разморозить иностранные активы для обмена на российские

В России разработали механизм по возвращению замороженных за рубежом активов. Указ о разблокировке иностранных активов для обмена на российские совместно подготовили правительство и Центробанк, сообщает «Интерфакс».

Согласно документу, регулятор предлагает создать условия для разморозки активов розничных инвесторов. Заинтересованным иностранцам предложат купить у россиян заблокированные ценные бумаги за счет денежных средств, находящихся на счетах типа «С» (конверсионные счета, созданные для сделок по покупке и продаже нерезидентом иностранной валюты за российские рубли). Процедура будет добровольной, добавили в ведомстве.

В качестве обменного фонда при таком варианте могут быть использованы ценные бумаги, принадлежащие иностранцам и заблокированные в российском контуре, и бумаги россиян, выплаты, заблокированные иностранными депозитариями. По словам министра финансов России Антона Силуанова, на первом этапе будут разблокированы активы на сумму порядка 100 миллиардов рублей. Как отмечают в Минфине, у 3,5 миллиона россиян за рубежом заморожены около 1,5 триллиона рублей.

ЦБ начал обсуждать идею обмена для взаимной разблокировки в октябре 2022 года. Летом 2023-го глава регулятора Эльвира Набиуллина отмечала, что этот процесс может происходить именно в рамках обмена, а не конфискации или компенсации при помощи этих активов потерь российским инвесторам.