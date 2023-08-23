Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
12:29, 23 августа 2023Экономика

ЦБ раскрыл подробности обмена замороженными активами

В ЦБ согласились разморозить иностранные активы для обмена на российские

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В России разработали механизм по возвращению замороженных за рубежом активов. Указ о разблокировке иностранных активов для обмена на российские совместно подготовили правительство и Центробанк, сообщает «Интерфакс».

Согласно документу, регулятор предлагает создать условия для разморозки активов розничных инвесторов. Заинтересованным иностранцам предложат купить у россиян заблокированные ценные бумаги за счет денежных средств, находящихся на счетах типа «С» (конверсионные счета, созданные для сделок по покупке и продаже нерезидентом иностранной валюты за российские рубли). Процедура будет добровольной, добавили в ведомстве.

Материалы по теме:
В России создали цифровой рубль. Для чего он нужен и когда им можно будет воспользоваться?
В России создали цифровой рубль.Для чего он нужен и когда им можно будет воспользоваться?
11 июля 2023
Россияне стали больше работать. Почему стране придется забыть о четырехдневной рабочей неделе?
Россияне стали больше работать.Почему стране придется забыть о четырехдневной рабочей неделе?
26 июля 2023

В качестве обменного фонда при таком варианте могут быть использованы ценные бумаги, принадлежащие иностранцам и заблокированные в российском контуре, и бумаги россиян, выплаты, заблокированные иностранными депозитариями. По словам министра финансов России Антона Силуанова, на первом этапе будут разблокированы активы на сумму порядка 100 миллиардов рублей. Как отмечают в Минфине, у 3,5 миллиона россиян за рубежом заморожены около 1,5 триллиона рублей.

ЦБ начал обсуждать идею обмена для взаимной разблокировки в октябре 2022 года. Летом 2023-го глава регулятора Эльвира Набиуллина отмечала, что этот процесс может происходить именно в рамках обмена, а не конфискации или компенсации при помощи этих активов потерь российским инвесторам.

Что думаешь? Оцени!
    Вячеслав Агапов
    Обсудить
    Последние новости

    Над Черным морем заметили рекордное количество самолетов-разведчиков

    Глава IIHF навал последствия для ЦСКА в случае игры за него Федотова

    Бразилия пожелала подключиться к усилиям по урегулированию ситуации на Украине

    Китайский политзаключенный бежал в Южную Корею на гидроцикле

    Россиян с бессонницей призвали отказаться от одного продукта

    Двум крупнейшим экономикам Евросоюза предрекли проблемы

    Москвичей предупредили о преждевременном наступлении осени

    Рыбаки поймали на удочку четырехметрового крокодила

    Вылетевший из Москвы самолет экстренно вернулся обратно

    Стало известно об отставке заместителя главкома ВКС России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости