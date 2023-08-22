Власти России приготовились к обмену замороженных активов

Силуанов: власти подготовили указ об обмене части замороженных активов

Правительство и Банк России подготовили проект указа об обмене заблокированных активов россиян на активы иностранных инвесторов, которые находятся на счетах типа «С». Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным, передает РИА Новости.

Таким образом власти планируют добиться разблокировки счетов россиян на сумму 100 миллиардов рублей. В настоящее время замороженными остаются активы более 3,5 миллиона граждан на сумму 1,5 триллиона рублей, напомнил министр. Он также попросил президента поддержать данную инициативу.

Поспособствовали началу переговорного процесса по возврату российских активов ответные действия Центробанка. Весной 2022 года, после заморозки активов российских инвесторов Банк России также заблокировал российские ценные бумаги на счетах иностранных инвесторов и ограничил продажи российских акций, полученных при конвертации депозитарных расписок.

ЦБ начал обсуждать идею обмена для взаимной разблокировки еще в прошлом году — об этом представители регулятора рассказали в октябре 2022 года. В июне глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что этот процесс может происходить именно в рамках обмена, а не конфискации или компенсации при помощи этих активов потерь российским инвесторам.

В качестве обменного фонда при таком варианте могут быть использованы ценные бумаги, принадлежащие иностранцам и заблокированные в российском контуре, и бумаги россиян и выплаты, заблокированные иностранными депозитариями.