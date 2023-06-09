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17:18, 9 июня 2023Экономика

Центробанк допустил обмен замороженными активами

Набиуллина: Банк России считает обмен замороженными активами инвесторов возможным

Фото: Константин Кокошкин / Globallookpress.com

Банк России считает обмен замороженными активами инвесторов возможным. Об этом со ссылкой на главу регулятора Эльвиру Набиуллину сообщает Интерфакс.

Сейчас в ведомстве рассматривают разные варианты взаимозачета заблокированных средств. Но этот процесс может происходить именно в рамках обмена, а не конфискации или компенсации при помощи этих активов потерь российским инвесторам, отметила Набиуллина.

Ранее в мае на конференции НАУФОР глава Центробанка говорила, что перспектив обмена заблокированными активами с недружественными странами в ближайшее время нет. Она объяснила это политическими вопросами.

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ЦБ оценивает объем активов российских инвесторов, заблокированных в Европе, в 5,7 триллиона рублей. Только в депозитарии Euroclear, зарегистрированном в Бельгии, заморожено российских активов на 250 миллиардов евро. По словам генерального управляющего администрации казначейства Александра де Геста, речь идет о 191,9 миллиарда евро трансакций и 58,7 миллиарда евро активов.

Российские инвесторы готовят коллективный иск к европейским депозитариям Euroclear и Clearstream, чтобы те разморозили их активы. В ином случае они намерены претендовать на заблокированные в стране средства европейцев — в качестве зеркальной меры власти заморозили активы международных депозитариев на 229,1 миллиарда рублей (2,6 миллиарда евро).

Для защиты российских активов за рубежом Минфин предложил выпустить специальные облигации, которые будут привязаны к замороженным в недружественных юрисдикциях средствам. Такими бумагами можно было бы расплачиваться за бизнес уходящих из страны компаний, чтобы сделки по обмену валюты не влияли на курс рубля.

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    Вячеслав Агапов
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