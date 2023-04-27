Минфин задумался об идее не платить за иностранные активы деньгами

Замглавы Минфина Моисеев подтвердил проработку идеи платить уходящему бизнесу облигациями

Минфин раздумывает над идеей выпуска спецоблигаций, которые будут привязаны к замороженным в недружественных государствах российским активам. Обсуждение этого вопроса подтвердил замглавы ведомства Алексей Моисеев, передает ТАСС.

Такими ценными бумагами можно было бы расплачиваться с уходящим из страны иностранным бизнесом, чтобы не выводить из нее денежные средства. Проблемой, по словам Моисеева, остается сложность практической реализации.

С соответствующей инициативой выступил депутат Госдумы от ЛДПР Владимир Кошелев. Он объяснил, что из-за крупных сделок на бирже растет объем покупки валюты, из-за чего рубль падает. Если не отдавать за иностранные активы валюту, то волатильность рынка понизится, курс рубля будет стабильнее.

Комментируя эту идею, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заметила, что та выглядит интересной в качестве защиты российских активов за рубежом. Однако, подчеркнула глава регулятора, до конкретной проработки говорить о возможности реализации сложно.

Набиуллина напомнила, что выпуск таких спецоблигаций заставит раскрывать информацию о структуре международных резервов, что нежелательно. А кроме того, навязать подобные ценные бумаги нерезидентам будет сложно, ведь им придется либо ждать, либо самим добиваться разморозки активов.

Подобные разговоры возникли на фоне резкого снижения курса рубля. Ряд экспертов связали его со сделкой по продаже активов нефтегазовой корпорации Shell, которой разрешили вывести из страны более миллиарда долларов. Центробанк опровергал влияние этого соглашения на курс доллара и евро.