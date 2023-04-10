В Центробанке объяснили причину резкого ослабления рубля

Замглавы ЦБ России Заботкин объяснил проседание курса рубля снижением экспортной выручки

В Центробанке объяснили резкое снижение курса рубля «проседанием» экспортной выручки в начале года. Об этом со ссылкой на зампреда Банка России Алексея Заботкина сообщает «Интерфакс».

«В этих условиях это ослабление курса — результат того, что мы сейчас проходим нижнюю точку с точки зрения поступления экспортной выручки из-за ее проседания в начале года, дальше динамика будет более гладкая», — объяснил представитель ЦБ.

Экспортная выручка поступает с некоторой задержкой после отгрузок. Сейчас она отражает сложившуюся в начале года ситуацию с ценами и объемами нефтегазового экспорта, изменившимися в результате введения потолка цен на нефть. При этом на фоне проблем с выручкой от экспорта растут поступления от импорта — такой дисбаланс также оказывает давление на рубль, добавил Заботкин.

7 апреля на торгах Мосбиржи курсы доллара и евро достигли рекордных значений за год. В верхней точке американская валюта подорожала до 83,4 рубля, европейская — до 91,2 рубля.

Аналитики объяснили перемены в курсах валют завершением налогового периода, соотношением экспорта и импорта в денежном выражении и усилением санкций против российской нефти. Еще одной причиной ослабления рубля назвали нехватку у российских банков юаней, которые продают в рамках бюджетного правила.

Также со снижением рубля совпало данное нефтегазовой компании Shell разрешение продать свои активы на Дальнем Востоке и вывести из России 94,8 миллиарда рублей в долларовом эквиваленте.

