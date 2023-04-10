Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
13:15, 10 апреля 2023Экономика

В Центробанке объяснили причину резкого ослабления рубля

Замглавы ЦБ России Заботкин объяснил проседание курса рубля снижением экспортной выручки
СюжетКурс доллара:

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

В Центробанке объяснили резкое снижение курса рубля «проседанием» экспортной выручки в начале года. Об этом со ссылкой на зампреда Банка России Алексея Заботкина сообщает «Интерфакс».

«В этих условиях это ослабление курса — результат того, что мы сейчас проходим нижнюю точку с точки зрения поступления экспортной выручки из-за ее проседания в начале года, дальше динамика будет более гладкая», — объяснил представитель ЦБ.

Экспортная выручка поступает с некоторой задержкой после отгрузок. Сейчас она отражает сложившуюся в начале года ситуацию с ценами и объемами нефтегазового экспорта, изменившимися в результате введения потолка цен на нефть. При этом на фоне проблем с выручкой от экспорта растут поступления от импорта — такой дисбаланс также оказывает давление на рубль, добавил Заботкин.

7 апреля на торгах Мосбиржи курсы доллара и евро достигли рекордных значений за год. В верхней точке американская валюта подорожала до 83,4 рубля, европейская — до 91,2 рубля.

Материалы по теме:
Рост цен заставляет людей по всему миру требовать повышения зарплат. Почему это приведет к мировому кризису?
Рост цен заставляет людей по всему миру требовать повышения зарплат.Почему это приведет к мировому кризису?
22 марта 2023
Курсы доллара и евро обновили годовые максимумы. Почему рубль падает, а иностранные валюты растут?
Курсы доллара и евро обновили годовые максимумы.Почему рубль падает, а иностранные валюты растут?
7 апреля 2023

Аналитики объяснили перемены в курсах валют завершением налогового периода, соотношением экспорта и импорта в денежном выражении и усилением санкций против российской нефти. Еще одной причиной ослабления рубля назвали нехватку у российских банков юаней, которые продают в рамках бюджетного правила.

Также со снижением рубля совпало данное нефтегазовой компании Shell разрешение продать свои активы на Дальнем Востоке и вывести из России 94,8 миллиарда рублей в долларовом эквиваленте.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Вячеслав Агапов
Обсудить
Последние новости
Шойгу допустил «расширение рамок» совместной с Белоруссией группировки войск
Армия России уничтожила склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области
Минобороны заявило об уничтожении свыше 290 бойцов ВСУ на одном направлении
Названы оказавшиеся под угрозой из-за подъема уровня мирового океана регионы
«Русские хакеры» парализовали почти половину электронной инфраструктуры НАТО
Подозреваемого в контрабанде наркотиков россиянина задержали на Бали
Москвичам рассказали о погоде на Пасху
Под Москвой школьнице поставили серьезный диагноз после выпитой бутылки водки
Стало известно об уходе Бердыева из «Сочи»
Стала известна судьба найденных в квартире с телом матери детей из Подмосковья
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.