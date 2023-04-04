Курс евро превысил 87 рублей впервые почти за год

Курс евро поднялся выше 87 рублей впервые с 15 апреля 2022 года

В ходе торгов на Московской бирже во вторник, 4 апреля, европейская валюта по отношению к российской побила очередной рекорд. Курс евро превысил 87 рублей впервые с 15 апреля 2022 года, свидетельствуют данные площадки.

В верхней точке евро достигал отметки в 87,01 рубля. Однако уже через час курс отскочил от этого уровня, опустившись до 86,7 рубля. Параллельно доллар торгуется в диапазоне 79,3-79,6 рубля. Выше 79 рублей американская валюта не торговалась почти год.

Давление на российскую валюту происходит на фоне завершения налогового периода в марте. Также по-прежнему на рубль влияет соотношение экспорта и импорта в денежном выражении. «Баланс спроса и предложения на валютном рынке по-прежнему нарушен: экспортные потоки задерживаются (предложение валюты на рынке пониженное), а восстановление импорта с дружественными странами сказывается как фактор за инвалюты», — подчеркнул в разговоре с РБК аналитик «БКС Мир инвестиции » Михаил Зельцер.

По его словам, на падении рубля несмотря на рост цен на нефть также сказывается отложенный эффект санкций и потолка цен на российское топливо. Кроме того, проявляется большой дисконт цены основного экспортного сорта российской нефти Urals к стоимостью Brent, накопленный дефицит бюджета на фоне падения нефтегазовых доходов и резкое увеличение расходов, отмечает эксперт.

Ранее Минфин сообщил, что по итогам марта средняя стоимость Urals опустилась до 47,85 доллара за баррель, что стало минимальным значением с ноября 2020 года. На минувшихз выходных глава ведомства Антон Силуанов также рассказал, что в последний день марта в бюджет поступило 2,5 триллиона рублей налоговых взносов, что уменьшило дефицит бюджета.