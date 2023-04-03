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14:57, 3 апреля 2023Экономика

Цены на российскую нефть упали до минимума

Средняя цена российской нефти Urals упала до минимальных $47,85 за баррель с 2020 года
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Николай Гынгазов / Globallookpress.com

По итогам марта средняя стоимость основного экспортного сорта российской нефти Urals упала до 47,85 доллара за баррель, что стало минимальным значением с ноября 2020 года, сообщает официальный сайт Минфина.

С начала года средняя цена барреля Urals составляет 48,92 доллара за баррель, год назад в тот же период она достигала 88,95 доллара. Отдельно за март стоимость Urals упала в 1,86 раза в годовом выражении.

Цена на Urals резко снизилась после введения западных санкций. Страны G7, Евросоюз, Австралия, Норвегия и Швейцария установили потолок цен на уровне 60 долларов за баррель, а ЕС отдельно ввел эмбарго на морские поставки. В результате российским поставщикам пришлось изменять маршрут поставок, в том числе в Индию отправка сырья выросла в 22 раза.

Минфин определяет стоимость основного экспортного сорта Urals с помощью данных независимого ценового агентства Argus, Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) и Федеральной таможенной службы (ФТС). При этом в январе министерство не исключало, что способ определения стоимости пересмотрят.

Снижение цен привело к сокращению нефтегазовых доходов бюджета, а кроме того, в январе-феврале текущего года профицит внешней торговли России упал в 2,8 раза по сравнению с тем же периодом 2022-го. В феврале Минфин ожидал, что в марте объем недополученных нефтегазовых доходов составит 132,1 миллиарда рублей, актуальные данные и прогноз на апрель ведомство пока не публиковало.

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Ранее сегодня министр финансов Антон Силуанов рассказал, что на фоне падения доходов Фонд национального благосостояния (ФНБ) в 2023 году не пополнялся, поскольку цены на российские энергоресурсы в настоящее время «немного подкачали». В то же время он не исключил, что в дальнейшем конъюнктура изменится.

О проблемах с нефтегазовыми доходами свидетельствует и курс рубля, который на фоне действующих ограничений Центробанка практически полностью определяется объемом валютных доходов экспортеров. В начале апреля курсы доллара и евро превысили 78 и 85 рублей соответственно.

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Платон Щукин
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