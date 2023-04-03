Курс доллара превысил 78 рублей

Курс доллара впервые с 20 апреля 2022 года превысил 78 рублей, евро — 85 рублей

В ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 3 апреля, курс доллара поднимался выше 78 рублей, а евро — выше 85 рублей. Это произошло впервые с 20 апреля 2022 года, свидетельствуют данные площадки.

В верхней точке стоимость американской валюты достигала 78,29 рубля. На момент написания материала цена отскочила от максимума, опустившись до 78,1 рубля. Европейская валюта на максимуме торговалась на уровне 85,05 рубля, а к моменту публикации курс снизился до 84,9 рубля.

Российская валюта слабеет по отношению к доллару и евро на фоне завершения налогового периода. Кроме того, на рубль давят сохраняющиеся проблемы с экспортными доходами и импортом. Причем с восстановлением импорта спрос на доллар, евро и юань будет еще сильнее давить на рубль, отмечал ранее аналитик сервиса «Банки.ру» Богдан Зварич.

Курсы доллара и евро начали активно расти с декабря прошлого года после того, как западные страны ввели санкции против российской нефти. Для компенсации выпавших из бюджета доходов от продажи топлива за рубеж Минфин поручил Центробанку продавать валютные резервы. К концу первого квартала дефицит федерального бюджета России превысил четыре триллиона рублей, свидетельствовали данные сайта «Электронный бюджет».

Накануне глава ведомства Антон Силуанов сообщил, что в последний день марта в бюджет поступило 2,5 триллиона рублей налоговых взносов, что уменьшило дефицит бюджета. По словам министра в середине марта, бизнесмены не должны хранить накопленные средства, а, наоборот, должны увеличить взносы в бюджет страны. Деньги пойдут на зарплаты бюджетникам, пособия, строительство, здравоохранение, а значит, в конечном итоге вернутся бизнесу.