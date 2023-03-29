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15:41, 29 марта 2023Экономика

Дефицит российского бюджета достиг четырех триллионов рублей

«Электронный бюджет»: дефицит российского бюджета на конец марта превысил 4 трлн рублей

Фото: Александр Щербак / ТАСС

К концу первого квартала дефицит федерального бюджета в России превысил 4 триллиона рублей. Согласно данным сайта «Электронный бюджет», расходы на 28 марта составляли 7 триллионов 504,6 миллиарда рублей, а доходы — 3 триллиона 496,9 миллиарда.

В бюджет на весь 2023 год заложен дефицит 2,9 триллиона рублей. При этом «Интерфакс» отмечает, что онлайн-срез не всегда корректно отражает реальную картину исполнения бюджета в связи с графиком поступления налоговых платежей. Предварительная оценка Минфина за квартал появится в начале апреля.

В январе и феврале, по предварительным данным ведомства, дефицит бюджета составил 2,6 триллиона рублей. При этом проблемы наблюдаются в первую очередь в доходной части. По итогам года расходы должны составить 29 триллионов 55,6 миллиарда рублей, и за первый квартал потрачена четверть этой суммы.

Ранее министр финансов Антон Силуанов указывал, что дефицит бюджета в январе связан с большим, чем обычно, объемом авансовых платежей, которые раньше традиционно приходились на конец года. При этом он уверял, что к концу квартала ситуация заметно улучшится.

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На прошлой неделе премьер Михаил Мишустин в ходе отчета о работе правительства в Госдуме признавал, что дефицит бюджета в начале года оказался выше ожиданий. Однако он успокоил парламентариев, указав, что правительство приняло необходимые меры. В первую очередь речь идет об изменении параметров определения цены на нефть, которая, по задумке властей, должна позволить получать больше средств с продажи нефти.

Ранее замглавы Минэнерго Павел Сорокин заявил, что оценка стоимости российской нефти, которую дают западные ценовые агентства, некорректна и не соответствует реальному положению дел на рынке. По его словам, ведомство вместе с Минфином готовит собственные индикаторы.

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Платон Щукин
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