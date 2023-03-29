Россиян попросили не верить в цену на российскую нефть от западных агентств

Замглавы Минэнерго Сорокин попросил не верить в цены на нефть из РФ от западных агентств

Оценка стоимости российской нефти, которую дают западные ценовые агентства, некорректна и не соответствует реальному положению дел на рынке, так что верить ей не следует. Об этом на форуме «Биржевой товарный рынок» заявил замглавы Минэнерго Павел Сорокин, передает ТАСС.

По его словам, Россия продолжает работать над созданием собственных индикаторов, которые могли бы более адекватно отражать рыночную ситуацию. Пока ведомство совместно с Минфином основывается на реальных продажах.

До этого замглавы Минфина Алексей Сазанов указывал, что анализ альтернативных способов оценки цены на нефть министерство хочет провести в первом квартале. До этого момента Минфин определяет стоимость основного экспортного сорта Urals с помощью данных независимого ценового агентства Argus, Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) и Федеральной таможенной службы (ФТС).

В последние четыре месяца цены на Urals оставались примерно в районе 50 долларов за баррель, что значительно ниже ценового потолка, установленного на уровне 60 долларов. Cогласно последним данным ведомства, в период с 15 февраля по 14 марта стоимость Urals поднялась до 50,8 доллара за баррель.

По оценкам Bloomberg, основанным на данных Минфина, в феврале доходы России от продажи нефти и газа рухнули на 46 процентов в годовом выражении, до 521 миллиарда рублей. Поступления в бюджет от налогов на нефть и нефтепродукты сократились на 48 процентов.

С апреля российские власти вводят для компаний максимальный дисконт к эталонному сорту Brent. В первый месяц он составит 34 доллара за баррель, а к июлю дойдет до 25 долларов. Таким образом в правительстве хотят нарастить доходы бюджета. Однако в конце марта Brent торгуется на уровне ниже 80 долларов за баррель, так что нижний предел для Urals в этих условиях находится в районе 45 долларов.