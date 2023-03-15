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18:54, 15 марта 2023Экономика

Российская нефть подорожала на доллар за баррель

Минфин: средняя цена Urals с 15 февраля по 14 марта составила 50,8 доллара за баррель

Фото: Axel Heimken / Globallookpress.com

В период с 15 февраля по 14 марта средняя цена основного российского экспортного сорта нефти Urals выросла до 50,8 доллара за баррель, что более чем на доллар больше, чем в феврале. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства финансов РФ.

В связи с этим экспортная пошлина на нефть и темные нефтепродукты с 1 апреля повысится на 0,1 доллара, до 14,3 доллара за тонну, а на светлые нефтепродукты и масла составит 4,2 доллара за тонну.

В январе средняя цена сорта Urals составляла 49,48 доллара за баррель, в феврале — 49,56 доллара. Таким образом, дисконт по отношению к эталонному сорту Brent существенно превышал 30 долларов за баррель, а кроме того, Urals продавался значительно ниже ценового потолка, который страны G7 и Евросоюз установили на уровне 60 долларов за баррель. По сравнению с прошлым годом цена упала почти в два раза.

Brent от TradingView

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не признает существование потолка цен на нефть и работает над тем, чтобы существующая система ограничений не угрожала государственным интересам. По его словам, с одной стороны, санкции введены, а с другой, «вроде как потолка и нет», потому что цена складывается без привязки к уровню ограничений.

На прошлой неделе агентство Bloomberg рассказало о непубличной просьбе индийских чиновников к банкам и трейдерам придерживаться ограничений цен на российскую нефть. Министерство нефти Индии, комментируя эту информацию, указало, что страна не присоединилась к санкциям официально.

Цена на российскую нефть может испытать дополнительное давление на фоне снижения котировок эталонных сортов, что связано с банковским кризисом в США. К вечеру по московскому времени стоимость Brent опустилась ниже 74 долларов за баррель.

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Платон Щукин
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