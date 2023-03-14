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18:45, 14 марта 2023Экономика

Индия опровергла присоединение к потолку цен на российскую нефть

Reuters: Индия не обязана покупать российскую нефть по цене ниже потолка G7
СюжетСанкции против России:

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Министерство нефти Индии опровергло слухи о присоединении к потолку цен на российскую нефть. Власти страны заявили, что не обязаны покупать энергоресурсы, придерживаясь введенных G7 и Евросоюзом ограничений, передает Reuters.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что индийские чиновники якобы попросили банки и трейдеров придерживаться ограничений цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель.

Индия резко нарастила закупки российской нефти с весны 2022 года, когда большинство европейских покупателей отказались от покупки «токсичного» энергоносителя. В результате в январе 2023-го на эту страну пришлось 85 процентов российского нефтяного экспорта.

Ранее помощник госсекретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт заявил, что Вашингтон не будет вводить санкции против Индии за покупку нефти из России. Его коллега, помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид, добавила, что для США очень важны отношения с Индией и Штаты намерены «поддерживать порядок, основанный на международных правилах, и уважать территориальную целостность и суверенитет» других стран.

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Вячеслав Агапов
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