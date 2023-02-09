США оценили возможность введения санкций против Индии за покупку нефти у России

NDTV: США не намерены вводить санкции против Индии за покупку нефти из России

Американские власти не намерены вводить санкции против Индии за покупку нефти из России, пишет индийское издание NDTV со ссылкой на помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.

Помощник госсекретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт добавил, что Вашингтон устраивает политика Индии в отношении российской нефти. Вместе с тем американские власти ценят возможность вести диалог по этому вопросу. Пайетт также упомянул, что энергетическая безопасность в последнее время неизменно является частью большинства двусторонних переговоров.

Донфрид, в свою очередь, подчеркнула, что для США отношения с Индией очень важны и, несмотря на различные политические подходы к некоторым вопросам, обе стороны разделяют идею о необходимости «поддерживать порядок, основанный на международных правилах, и уважать территориальную целостность и суверенитет» других стран.

Как напоминает NDTV, американские дипломаты считают потолок цен на нефть возможностью для Индии договориться с Россией о более выгодной цене, хоть страна и не присоединилась к ограничению. В декабре прошлого года координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявлял, что введение предельной цены «зафиксирует скидку на российскую нефть» и такие крупные ее покупатели, как Китай и Индия, смогут добиться резкого снижения закупочных цен. Это, в свою очередь, поможет сократить доходы России.

Кроме того, большие объемы импорта дешевой российской нефти позволили Индии резко нарастить поставки нефтепродуктов в США и Европу. Европейское и американское эмбарго не распространяется на переработанное в Индии топливо — оно перестает считаться российским. В январе индийские НПЗ поставляли американским покупателям около 89 тысяч баррелей бензина и дизеля ежедневно, что является максимальным показателем почти за четыре года, выяснили аналитики Kpler. Суточные поставки дизельного топлива с низким содержанием серы в Европу также достигли рекорда и составили 172 тысячи баррелей впервые с октября 2021 года.

