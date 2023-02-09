США оценили возможность введения санкций против Индии за покупку нефти у России
Американские власти не намерены вводить санкции против Индии за покупку нефти из России, пишет индийское издание NDTV со ссылкой на помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.
Помощник госсекретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт добавил, что Вашингтон устраивает политика Индии в отношении российской нефти. Вместе с тем американские власти ценят возможность вести диалог по этому вопросу. Пайетт также упомянул, что энергетическая безопасность в последнее время неизменно является частью большинства двусторонних переговоров.
Донфрид, в свою очередь, подчеркнула, что для США отношения с Индией очень важны и, несмотря на различные политические подходы к некоторым вопросам, обе стороны разделяют идею о необходимости «поддерживать порядок, основанный на международных правилах, и уважать территориальную целостность и суверенитет» других стран.
Как напоминает NDTV, американские дипломаты считают потолок цен на нефть возможностью для Индии договориться с Россией о более выгодной цене, хоть страна и не присоединилась к ограничению. В декабре прошлого года координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявлял, что введение предельной цены «зафиксирует скидку на российскую нефть» и такие крупные ее покупатели, как Китай и Индия, смогут добиться резкого снижения закупочных цен. Это, в свою очередь, поможет сократить доходы России.
Кроме того, большие объемы импорта дешевой российской нефти позволили Индии резко нарастить поставки нефтепродуктов в США и Европу. Европейское и американское эмбарго не распространяется на переработанное в Индии топливо — оно перестает считаться российским. В январе индийские НПЗ поставляли американским покупателям около 89 тысяч баррелей бензина и дизеля ежедневно, что является максимальным показателем почти за четыре года, выяснили аналитики Kpler. Суточные поставки дизельного топлива с низким содержанием серы в Европу также достигли рекорда и составили 172 тысячи баррелей впервые с октября 2021 года.