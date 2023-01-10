Индия рекордно закупилась российской нефтью

The Telegraph India: поставки сырой нефти из России в Индию выросли на 24% в декабре

В декабре прошлого года Россия отправила в Индию на четверть больше нефти, чем месяцем ранее, устнановив новый рекорд, пишет The Telegraph India со ссылкой на данные аналитической компании Vortexa.

Поставки сырой нефти из России в декабре оказались на 24 процента выше, чем в ноябре, главными покупателями были частные нефтеперерабатывающие заводы. В декабре Россия третий месяц подряд стала крупнейшим экспортером нефти в Индию, отправляя 1,17 миллиона баррелей в сутки. В декабре 2021 года Индия покупала у России всего 36,2 тысячи баррелей в сутки сырой нефти.

Кроме того, в 2022 году поставки российского угля в Индию выросли в 3,6 раза, с 2,35 миллиона до 8,43 миллиона тонн. Добиться этого российские экспортеры смогли с помощью серьезных скидок — на фоне эмбарго ЕС, вступившего в силу в августе, компании предлагали уголь дешевле, чем поставщики из Южной Африки и Австралии.

Для России индийский рынок стал одним из способов компенсировать потерю премиального европейского. Руководитель управления аналитики по рынкам ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов отметил, что если мировые цены на уголь значительно упадут, то поставки на рынок Индии могут стать нерентабельными.