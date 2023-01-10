Россия с помощью скидок утроила поставки угля в Индию

Coalmint: в 2022 году поставки дешевого российского угля в Индию выросли в 3,6 раза

За минувший год поставки российского угля в Индию выросли в 3,6 раза, с 2,35 миллиона тонн до 8,43 миллиона. Такие данные со ссылкой на индийское отраслевое консалтинговое агентство Coalmint приводят «Ведомости».

Добиться этого российские экспортеры смогли с помощью серьезных скидок — на фоне эмбарго ЕС, вступившего в силу в августе, компании предлагали уголь дешевле, чем поставщики из Южной Африки и Австралии.

В июле стоимость угля на мировом рынке доходила до 400 долларов за тонну, но российское топливо, по данным Центра развития энергетики, уходило со скидкой в 200 долларов. К октябрю скидки дошли до 70 процентов.

К настоящему времени доля российского угля в индийском импорте незначительна. Страна закупила за 2022 год 161,8 миллиона тонн угля, при этом 107,5 миллиона тонн пришло из Индонезии (плюс 44,8 процента за год). Вместе с тем в Coalmint ожидают, что в ближайшие годы Индия сократит импорт из-за намерения увеличить собственную добычу.

Для России индийский рынок стал одним из способов компенсировать потерю премиального европейского. Согласно декабрьской оценке Международного энергетического агентства (МЭА), в 2022 году экспорт энергетического угля из России упадет на 10 процентов, до 157 миллионов тонн (официальных данных пока нет). При этом эксперты организации ожидают, что в ближайшие три года падение продолжится из-за увеличения добычи в Индии и Китае.

Руководитель управления аналитики по рынкам ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов предположил, что Россия сможет нарастить поставки в Индию благодаря скидкам, отмены которых в обозримом будущем он не ожидает. При этом он заметил, что если мировые цены на уголь упадут, то поставки на этот рынок могут стать нерентабельными.

Эксперт Института развития технологий ТЭК Кирилл Родионов напомнил, что поставки в Индию неизбежны в связи с эмбарго Евросоюза, однако неразвитость инфраструктуры Восточного полигона (Транссибирская и Байкало-Амурская магистрали) остается сдерживающим фактором.

Еще одной опасностью для российского угля становится наметившееся восстановление торговых отношений Китая и Австралии. С начала 2023 года Пекин разрешил нескольким государственным компаниям заказывать австралийский уголь на фоне нестабильных поставок из России. До декабря 2020 года Австралия была крупнейшим поставщиком этого вида топлива, но потом КНР неофициально ввела эмбарго на поставки из-за позиции Канберры по поводу происхождения коронавируса, вызывающего COVID-19.