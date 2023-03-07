Песков отказался признать существование потолка цен на нефть

Песков заявил о непризнании Россией потолка цен на нефть и работе в своих интересах

Россия не признает никакого потолка цен на нефть, установленного странами G7 и Евросоюзом, и работает так, чтобы существующая система ограничений не угрожала государственным интересам. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Комментируя заявление представителя Белого дома об эффективности потолка, Песков заметил, что, с одной стороны, санкции введены, а с другой, «вроде как потолка и нет».

Свою позицию он объяснил сложившимся на практике уровнем цен. По мнению пресс-секретаря российского лидера, ограничения сверху были установлены достаточно вольготно.

О работающем потолке цен на нефть ранее заявил старший советник президента США Джо Байдена по вопросам энергетической безопасности Амос Хохштайн. Он подчеркнул, что давать окончательную оценку результативности принятых мер, но спустя три месяца после их вступления в силу все идет так, как и было задумано. Это означает, что доходы России от продажи нефти падают, но мировые цены стабильны.

Потолок цен на морские поставки российской нефти на уровне 60 долларов за баррель вступил в силу 5 декабря прошлого года. В начале февраля заработали аналогичные меры в отношении нефтепродуктов.

На этом фоне стоимость основного российского экспортного сорта нефти Urals упала на четверть. В ноябре, по данным Минфина, средняя цена составляла 68,66 доллара за баррель, а в декабре — 50,5 доллара. В январе и феврале цены опустились ниже 50 долларов.

Несмотря на то что сложившаяся стоимость значительно ниже потолка цен, российские власти называют считают ее рыночной и не намерены применять санкции к покупателям. Введенные ограничения распространяются только на контракты, в которых прописано условие потолка, но при текущих ценах такие пункты не требуются.

По оценке Bloomberg, в феврале нефтегазовые доходы российского бюджета упали на 46 процентов в годовом выражении. В свою очередь Минфин ожидает, что в марте отклонение реальных нефтегазовых доходов от запланированных достигнет максимума за последние месяцы.