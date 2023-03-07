Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
13:17, 7 марта 2023Экономика

Песков отказался признать существование потолка цен на нефть

Песков заявил о непризнании Россией потолка цен на нефть и работе в своих интересах
СюжетСтоимость нефти:

Фото: David W Cerny / Reuters

Россия не признает никакого потолка цен на нефть, установленного странами G7 и Евросоюзом, и работает так, чтобы существующая система ограничений не угрожала государственным интересам. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Комментируя заявление представителя Белого дома об эффективности потолка, Песков заметил, что, с одной стороны, санкции введены, а с другой, «вроде как потолка и нет».

Свою позицию он объяснил сложившимся на практике уровнем цен. По мнению пресс-секретаря российского лидера, ограничения сверху были установлены достаточно вольготно.

О работающем потолке цен на нефть ранее заявил старший советник президента США Джо Байдена по вопросам энергетической безопасности Амос Хохштайн. Он подчеркнул, что давать окончательную оценку результативности принятых мер, но спустя три месяца после их вступления в силу все идет так, как и было задумано. Это означает, что доходы России от продажи нефти падают, но мировые цены стабильны.

Потолок цен на морские поставки российской нефти на уровне 60 долларов за баррель вступил в силу 5 декабря прошлого года. В начале февраля заработали аналогичные меры в отношении нефтепродуктов.

Материалы по теме:
Курсы доллара и евро снова растут. Чего ждать от валют в условиях санкций на российскую нефть?
Курсы доллара и евро снова растут.Чего ждать от валют в условиях санкций на российскую нефть?
20 февраля 2023
Европа лишилась большей части российского газа, но держится. Как страны ЕС подготовились к энергетическому кризису?
Европа лишилась большей части российского газа, но держится.Как страны ЕС подготовились к энергетическому кризису?
11 января 2023

На этом фоне стоимость основного российского экспортного сорта нефти Urals упала на четверть. В ноябре, по данным Минфина, средняя цена составляла 68,66 доллара за баррель, а в декабре — 50,5 доллара. В январе и феврале цены опустились ниже 50 долларов.

Несмотря на то что сложившаяся стоимость значительно ниже потолка цен, российские власти называют считают ее рыночной и не намерены применять санкции к покупателям. Введенные ограничения распространяются только на контракты, в которых прописано условие потолка, но при текущих ценах такие пункты не требуются.

По оценке Bloomberg, в феврале нефтегазовые доходы российского бюджета упали на 46 процентов в годовом выражении. В свою очередь Минфин ожидает, что в марте отклонение реальных нефтегазовых доходов от запланированных достигнет максимума за последние месяцы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Шойгу объяснил смысл боев за Артемовск
Древнейший алмаз нашли в России
Бывший министр Улюкаев рассказал о радости жизни простого человека после тюрьмы
Российская авиакомпания объявила о распродаже билетов от трех тысяч рублей
В Кремле не стали комментировать сообщения о дате визита Си Цзиньпина
Ставкам по ипотеке в России спрогнозировали рост
Российский депутат отравился мухоморами и попал в реанимацию
Следователи нашли пыточную камеру в аэропорту Мариуполя
Популярная актриса вышла в свет в платье Уитни Хьюстон 27-летней давности
59-летнею россиянку нашли мертвой во дворе высотки
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.