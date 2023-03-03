Оценено падение доходов России от нефти и газа

Bloomberg: нефтегазовые доходы России в феврале сократились на 46%

В феврале на фоне вступления в силу западных санкций доходы России от продажи нефти и газа рухнули на 46 процентов, до 521 миллиарда рублей. Об этом со ссылкой на данные Минфина страны сообщает Bloomberg.

Поступления в бюджет от налогов на нефть и нефтепродукты упали на 48 процентов, до 361 миллиарда рублей. Резкое сокращение доходов связано с падением стоимости основного экспортного сорта нефти Urals. В феврале она в среднем составляла 49,56 доллара за баррель, в то время как с января по декабрь 2022 года торговалась на уровне 76,09 доллара. В настоящее время российские власти стремятся сократить дисконт к эталонному сорту Brent, чтобы увеличить доходы. На доходы от энергоносителей приходится около трети поступлений в российский бюджет, подчеркивает агентство.

По оценкам агентства, газовые доходы на фоне значительного сокращения поставок снизились в прошлом месяце почти на 42 процента, до 161 миллиарда рублей. Bloomberg отметил, что компенсировать потери не помогла даже повышенная ставка налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для «Газпрома». В условиях снижения экспорта, а также падающих цен на газ в Европе на фоне аномально теплой погоды доходы страны от экспортной пошлины на газ обрушились на 81 процент, до 40 миллиардов рублей.

В марте российские власти ожидают, что объем дополнительных нефтегазовых доходов составит минус 132,1 миллиарда рублей, что станет максимумом с начала года. Исходя из цифр за февраль и прогноза на март, совокупный объем средств, направляемых на продажу юаней для поддержания бюджета, в рамках бюджетного правила составит 119,8 миллиарда рублей. Операции будут проводить в период с 7 марта по 6 апреля 2023 года. Таким образом, каждый день Минфин будет получать от продажи валюты 5,4 миллиарда рублей.