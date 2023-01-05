Минфин заявил о падении цены за баррель Urals ниже нефтяного потолка

Минфин России заявил, что в декабре цена за баррель Urals упала ниже нефтяного потолка

В декабре 2022 года средняя цена на российскую нефть Urals упала на 24 процента, оказавшись ниже нефтяного потолка в 60 долларов за баррель, установленного западными странами. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Если в ноябре средняя стоимость Urals составляла 66,47 доллара за баррель, то в декабре ее ценна рухнула до 50,47 доллара. Это в 1,44 раза ниже, чем годом ранее.

Кроме того, по данным Минфина, с января по декабрь 2022 года средняя стоимость барреля Urals составила 76,09 доллара против 69 долларов за аналогичный период 2021 года.

Ранее заместитель главного директора по энергонаправлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев заявил, что США, продвинув потолок цен на российскую нефть, действуют на отдаленную перспективу. По его мнению, Вашингтон видит, что из-за проблем со сланцевой нефтью текущий потенциал добычи углеводородов в США «близок к исчерпанию», и с помощью ограничения для Москвы страна пытается вернуть былое влияние на рынок нефти.

Потолок цен на морские поставки российской нефти на уровне 60 долларов за баррель вступил в силу 5 декабря. Изначально его поддержали группа G7, Евросоюз и Австралия, позднее к санкциям присоединились Норвегия и США. В качестве ответной меры президент Владимир Путин запретил с 1 февраля 2023 года экспортировать нефть странам, которые ввели потолок цен.