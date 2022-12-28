Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на нефть из России

Президент Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на нефть из России

Президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на установление западными странами потолка цен на нефть. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Мера вступает в силу с 1 февраля 2023 года и действует до 1 июля 2023 года. Следить за исполнением указа поручено Министерству энергетики России.

Согласно документу, Москва не будет поставлять нефть и нефтепродукты иностранным покупателям, если в контрактах прописывается предельная цена топлива.

Запрет на продажу российской нефти начинает действовать с момента начала действия указа, а в отношении нефтепродуктов такая мера вступит в силу в дату, которая была установлена правительством. При этом в ряде случаев поставки топлива все-таки будут разрешены, это будет возможно на основании спецрешения президента страны.

Потолок цен

Потолок цен на морские поставки российской нефти на уровне 60 долларов за баррель вступил в силу 5 декабря. Изначально его поддержали группа G7, Евросоюз и Австралия, позднее к санкциям присоединились Норвегия и США.

Потолок касается поставок российской нефти в третьи государства и предполагает ограничения по оказанию услуг компаниями из стран, принявших такие меры. Западные предприятия играют существенную роль на рынке перевозок и страхования.

Эмбарго исключает некоторые страны, так, Болгария сможет закупать нефть и нефтепродукты из России морем до 2024 года, а Хорватия — закупать газойль до конца 2023 года.

Кроме того, несколько стран Европы продолжат импортировать российскую трубопроводную нефть. Решение было принято для тех государств, которые не имеют альтернатив этим энергоресурсам.

Также Совет Евросоюза утвердил динамический потолок цен на газ на уровне 180 евро за мегаватт-час.

Мера вступит в силу 15 февраля 2023 года и будет действовать один год. Механизм корректировки рынка направлен на защиту граждан и экономики от чрезмерно высоких цен.

Реакция России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о неприемлемости потолков цен на энергоресурсы. Он заявил, что введение определенного уровня цен является вторжением в процессы ценообразования рынка, а также подчеркнул, что отсутствие согласия на потолок цен — дело принципа.

Если сегодня согласиться на такой щедрый потолок, то завтра придется согласиться на потолок, который ущемляет интересы. Поэтому об этом речи идти не может. Мы никогда не согласимся на такое искажение и уничтожение рыночного процесса ценообразования Дмитрий Песков Пресс-секретарь президента России

Также Песков заявил, что решение стран ЕС установить потолок цен на газ неприемлемо. По его словам, Россия отреагирует на данный шаг Евросоюза.

По его словам, потребуется время, чтобы «тщательно взвесить все за и против» при выработке ответных мер. При этом он заверил, что ответ последует, как и в случае с введением потолка цен на нефть.

Это нарушение рыночного процесса ценообразования, посягательство на рыночный процесс, любые ссылки на потолок не могут быть приемлемы Дмитрий Песков Пресс-секретарь президента России

Песков указал, что потребуется время, чтобы «тщательно взвесить все за и против» при выработке ответных мер. При этом он заверил, что ответ последует, как и в случае с введением потолка цен на нефть.

Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, заявил, что Россия сможет отреагировать на введение потолка цен на газ в Европе, только изучив необходимую документацию, которой пока недостаточно.

Надо изучить все юридические документы, которых пока нет в полном объеме. Это больше политическое заявление и решение, чем экономический инструмент Александр Новак Вице-премьер РФ

Разногласия в ЕС

Девять стран Европейского союза, включая Венгрию и Германию, выступили против введения потолка цен на газ при пробном голосовании на заседании министров энергетики.

«Девять стран, включая нас, были против потолка цен, но, так как необходимо квалифицированное большинство, это квалифицированное большинство, хотя девять стран были против, набралось», — заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. По словам Сийярто, все проголосовавшие против государства, кроме Германии, малонаселенные, поэтому не смогли составить необходимое для блокировки меньшинство.

Министр по вопросам климата и энергетики Нидерландов Роб Йеттен, в свою очередь, отметил, что страна считает введение лимита цен на газ в ЕС потенциально небезопасным для обеспечения газоснабжения стран Европы.

По его словам, несмотря на некоторые улучшения в данном механизме, он продолжает нести возможные угрозы для обеспечения энергоресурсами. Он также заявил, что Нидерландам необходима четкая оценка возможных рисков после принятия решения.

Меня беспокоит возможный сбой на европейском энергетическом рынке, финансовые последствия и надежность поставок Роб Йеттен Министр по вопросам климата и энергетики Нидерландов

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страны ЕС не могут прийти к общему решению по потолку цен на газ прежде всего из-за государств Северной Европы. Он призвал партнеров по ЕС быть «более отважными и смелыми, чтобы использовать мощную экономическую силу, чтобы санкционный режим был как можно шире и реальнее».