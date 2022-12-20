Новак назвал условия для реакции России на потолок цен на газ в Европе

Новак заявил, что РФ отреагирует на потолок цен на газ в Европе после изучения документов

Россия сможет отреагировать на введение потолка цен на газ в Европе, только изучив необходимую документацию, которой пока недостаточно, заявил вице-премьер Александр Новак. Его слова цитирует РИА Новости.

«Надо изучить все юридические документы, которых пока нет в полном объеме. Это больше политическое заявление и решение, чем экономический инструмент», — заметил Новак.

Договоренностей по поводу потолка цен Евросоюз достиг вечером 19 декабря. Предполагается, что механизм будет действовать с 15 февраля. Конкретной отметкой называется 180 евро за мегаватт-час (около 2 тысяч долларов за тысячу кубометров по актуальному курсу) — такой уровень должен сохраняться в течение трех дней. Одновременно должно выполняться условие спреда к цене сжиженного природного газа (СПГ) на мировых рынках от 35 долларов.

При этом европейские политики отмечают, что ограничения могут быть пересмотрены в том случае, если риски будут превышать преимущества от их введения.