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16:57, 20 декабря 2022Экономика

Названы риски введения потолка цен на газ для европейского рынка

Bloomberg: торговля газом в ЕС станет менее прозрачной после введения потолка цен
СюжетЦены на газ в Европе:

Фото: Michael Sohn / Pool / Reuters

Введение в действие потолка цен на газ в Европе может привести к падению ликвидности бирж и окажет давление на спотовые цены на газ в регионе. Такие риски назвало агентство Bloomberg.

Новый механизм ЕС, устанавливающий введение предельной цены на газ, пока распространяется только на биржевую торговлю. Это вызывает опасения, что участники рынка начнут отказываться от заключения сделок на бирже в пользу внебиржевых контрактов, что сделает торговлю газом менее прозрачной. «Если ограничение будет активировано, сделки перейдут на внебиржевой рынок, а ликвидность газовых хабов быстро сократится», — сказал научный сотрудник Оксфордского института энергетических исследований Джонатан Стерн.

Также некоторые поставщики сжиженного природного газа (СПГ), закупки которого Европа увеличила после сокращения импорта газа из России, предупредили, что могут перенаправить партии СПГ в Азию. Это произойдет в том случае, если азиатские котировки превысят предельную цену в ЕС. В таком случае без новых ограничений на потребление дефицит газа в Европе может усилиться, говорится в отчете аналитиков Goldman Sachs.

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По данным S&P Global Commodity Insights, если бы потолок был введен в Европе в начале этого года, он применялся бы более 40 дней в августе-сентябре. Тогда цены на газ резко выросли и в некоторые дни превышали три тысячи долларов за тысячу кубометров.

В то же время, регулирующие органы Евросоюза планируют оценить воздействие такого механизма на рынки, и в том случае, если риски будут превышать преимущества от его введения, потолок цен на газ может быть скорректирован или отменен. «У нас долгая фаза наблюдения», — заявил министр экономики Германии Роберт Хабек

Эксперты также сходятся во мнении, что на первоначальном этапе необходимо проанализировать последствия такого решения властей ЕС. «Нам еще предстоит увидеть, как это ограничение работает на практике и что оно будет означать для газовых хабов в Европе», — подчеркнул Джонатан Стерн. С ним соглашается исследователь из аналитического центра Брейгеля в Брюсселе Симона Тальяпьетра, которая, однако, подчеркивает, что механизм не станет эффективным решением в сложившейся ситуации на газовых рынках ЕС.

19 декабря страны Евросоюза после длительных обсуждений договорились установить потолок цен на газ на уровне 180 евро за мегаватт-час (около 2 тысяч долларов за тысячу кубометров). Механизм будет активирован в том случае, если биржевая цена газа будет выше потолка в течение трех дней. Тогда запрету будут подлежать сделки, в которых цена на газ будет на 35 евро за мегватт-час (около 370 долларов за тысячу кубометров) выше ориентировочной стоимости СПГ, основанной на корзине основных международных хабов. Ограничение с момента активации должно действовать 20 дней.

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Данил Дмитриев
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