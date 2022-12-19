Евросоюз согласовал потолок цен на газ

Reuters: страны ЕС согласовали потолок цен на газ

Страны Евросоюза (ЕС) согласовали потолок цен на газ. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на чешское председательство в Совете ЕС.

Потолок цен будет введен с 15 февраля в случае достижения ценовой отметки в 180 евро за мегаватт-час.

Ранее глава Минэнерго Франции Аньес Панье-Рюнаше допустила, что европейские страны могут установить потолок цен на газ на уровне 188 евро за мегаватт-час (или 2,1 тысячи долларов за тысячу кубометров по нынешнему валютному курсу). При этом она добавила, что для Франции комфортной предельной ценой была бы отметка в 260-200 евро (около 2,9-2,2 тысячи долларов за тысячу кубометров).

18 декабря сообщалось, что председательствующая в Совете ЕС Чехия предложила снизить предложенный Еврокомиссией потолок цен. Эта мера предполагает корректировку газового рынка, если цены газовых контрактов на месяц и на год вперед превышают 188 евро за мегаватт-час по индексу TTF в течение трех дней.