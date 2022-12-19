Глава МИД Венгрии Сийярто: девять стран ЕС выступили против потолка цен на газ

Девять стран ЕС, включая Венгрию и Германию, выступили против введения потолка цен на газ при пробном голосовании на заседании министров энергетики, заявил глава МИД Венгрии Петера Сийярто в эфире местного телеканала M1.

На заседании министров энергетики 19 декабря состоялось пробное голосование по введению механизма ограничения цен. «Девять стран, включая нас, были против потолка цен, но так как необходимо квалифицированное большинство, это квалифицированное большинство, хотя девять стран были против, набралось», — заявил Сийярто. Все проголосовавшие против государства, кроме Германии, — малонаселенные, и поэтому не смогли «составить необходимое для блокировки меньшинство», объяснил министр. Было решено провести новое голосование.

Сийярто подчеркнул, что Венгрия в любом случае будет голосовать против потолка цен на газ, так как считает его ошибочной и вредной мерой. Он выразил мнение, что потраченное на переговоры по ограничению цен время министрам энергетики ЕС следовало бы потратить на поиск новых источников газа. Такие меры «были бы лучшим решением для снижения цены», заключил министр.

Голосование касалось нового предложения, выдвинутого на встрече министров энергетики ЕС 19 декабря. Как сообщила глава Минэнерго Франции Аньес Панье-Рюнаше, оно предполагает установку предельной цены на газ на уровне 188 евро за мегаватт-час (или 2,1 тысячи долларов за тысячу кубометров по нынешнему валютному курсу). Мера в настоящий момент согласована на 90 процентов, добавила министр.