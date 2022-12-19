В Венгрии назвали вредным и опасным введение потолка цен на российский газ

МИД Венгрии заявил о возможном введении лимита цен на газ несмотря на протесты Будапешта

Руководители энергетических ведомств стран Евросоюза (ЕС) введут лимит цен на российский газ несмотря на сопротивление Будапешта. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Министр назвал неправильным, вредным и опасным ограничение цен на природный газ. «Совет министров энергетики ЕС, вероятно, никогда не собирался так часто, но сейчас это оправдано, учитывая энергетический кризис в Европе (...) Итак, сегодня в Брюсселе еще одна большая битва», — написал Сийярто.

Ранее стало известно, что европейские страны могут установить потолок цен на газ на уровне 188 евро за мегаватт-час (или 2,1 тысячи долларов за тысячу кубометров по нынешнему валютному курсу). Мера в настоящий момент согласована на 90 процентов.

12 декабря глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны Евросоюза в ближайшие дни договорятся о потолке цены на газ в рамках механизма коррекции энергетического рынка.

Изначально идея ввести «динамический» потолок цен на газ появилась 22 ноября. Согласно первоначальному проекту, механизм ограничения цены должен был активироваться при одновременном соблюдении двух условий: расчетная цена месячного фьючерса по индексу TTF превышает 275 евро за мегаватт-час в течение двух недель, а спред между ценой TTF и глобальной ценой сжиженного природного газа составляет не менее 58 евро в течение десяти торговых дней подряд.