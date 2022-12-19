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13:36, 19 декабря 2022Мир

В Венгрии назвали вредным и опасным введение потолка цен на российский газ

МИД Венгрии заявил о возможном введении лимита цен на газ несмотря на протесты Будапешта

Фото: Reuters

Руководители энергетических ведомств стран Евросоюза (ЕС) введут лимит цен на российский газ несмотря на сопротивление Будапешта. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Министр назвал неправильным, вредным и опасным ограничение цен на природный газ. «Совет министров энергетики ЕС, вероятно, никогда не собирался так часто, но сейчас это оправдано, учитывая энергетический кризис в Европе (...) Итак, сегодня в Брюсселе еще одна большая битва», — написал Сийярто.

Ранее стало известно, что европейские страны могут установить потолок цен на газ на уровне 188 евро за мегаватт-час (или 2,1 тысячи долларов за тысячу кубометров по нынешнему валютному курсу). Мера в настоящий момент согласована на 90 процентов.

12 декабря глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны Евросоюза в ближайшие дни договорятся о потолке цены на газ в рамках механизма коррекции энергетического рынка.

Изначально идея ввести «динамический» потолок цен на газ появилась 22 ноября. Согласно первоначальному проекту, механизм ограничения цены должен был активироваться при одновременном соблюдении двух условий: расчетная цена месячного фьючерса по индексу TTF превышает 275 евро за мегаватт-час в течение двух недель, а спред между ценой TTF и глобальной ценой сжиженного природного газа составляет не менее 58 евро в течение десяти торговых дней подряд.

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Виктория Кондратьева
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