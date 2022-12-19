В Европе назвали новое предложение по потолку цен на газ

Глава Минэнерго Франции: ЕС предлагает установить потолок цен на газ на уровне 188 евро

Европейские страны могут установить потолок цен на газ на уровне 188 евро за мегаватт-час (или 2,1 тысячи долларов за тысячу кубометров по нынешнему валютному курсу). Новое предложение Совета Евросоюза (ЕС) назвала глава Минэнерго Франции Аньес Панье-Рюнаше. Ее слова приводит РИА Новости.

Мера в настоящий момент согласована на 90 процентов, добавила министр. Она также подчеркнула, что для Франции комфортной предельной ценой была бы отметка в 260-200 евро (около 2,9-2,2 тысячи долларов за тысячу кубометров).

Накануне стало известно, что снизить предложенный Еврокомиссией потолок цен другим странам предложила Чехия, председательствующая в Совете ЕС. Мера предполагает корректировку газового рынка в случае, если цены газовых контрактов на месяц и на год вперед превышают 188 евро за мегаватт-час по индексу TTF в течение трех дней, говорилось в документе.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 12 декабря заявила, что страны Евросоюза скоро договорятся о потолке цены на газ в рамках механизма коррекции энергетического рынка — по ее словам, это может произойти в ближайшие дни.

Изначально идея ввести «динамический» потолок цен на газ появилась 22 ноября. Согласно первоначальному проекту, механизм ограничения цены должен был активироваться при одновременном соблюдении двух условий: расчетная цена месячного фьючерса по индексу TTF превышает 275 евро за мегаватт-час (в течение двух недель, а спред между ценой TTF и глобальной ценой сжиженного природного газа составляет не менее 58 евро в течение десяти торговых дней подряд.