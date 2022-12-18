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23:07, 18 декабря 2022Экономика

Евросоюз обсудит снижение потолка цен на газ

Bloomberg: Евросоюз обсуждает снижение предлагаемого потолка цен на газ до 188 с 275 евро

Фото: Antonio Parrinello / Reuters

Представители стран-членов Европейского союза (ЕС) обсудят вопрос снижения предполагаемого лимита цен на газ. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление министра экономики и энергетики ФРГ Роберта Хабека.

Чехия, председательствующая в Совете ЕС, предложила другим странам снизить предложенный Еврокомиссией потолок цен с 275 евро за мегаватт-час до 188 евро мегаватт-час.

Проект Праги предполагает корректировку газового рынка в случае, если цены контрактов на месяц и на год вперед превышают 188 евро за мегаватт-час по индексу TTF в течение трех дней, говорится в документе.

12 декабря глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила надежду, что страны Евросоюза скоро договорятся о потолке цены на газ в рамках механизма коррекции энергетического рынка — по ее словам, это может произойти в ближайшие дни.

Марина Совина
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