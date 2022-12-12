Власти ЕС понадеялись на скорое введение потолка цен на газ

Глава ЕК фон дер Ляйен понадеялась на согласование потолка цен на газ в ближайшие дни

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен выразила надежду, что страны Евросоюза скоро договорятся о потолке цены на газ в рамках механизма коррекции энергетического рынка — по ее словам, это может произойти в ближайшие дни. Ее цитирует РИА Новости.

«Я очень надеюсь, что мы придем к заключению в течение следующих дней», — заявила представитель властей ЕС. Министры энергетики европейских стран соберутся для согласования предельной цены на газ и других аспектов механизма коррекции рынка 13 декабря.

Еврокомиссия предложила ввести «динамический» потолок цен на газ 22 ноября. Согласно текущему проекту, механизм ограничения цены будет активироваться при одновременном соблюдении двух условий: расчетная цена месячного фьючерса по индексу TTF превышает 275 евро за мегаватт-час течение двух недель, а спред между ценой TTF и глобальной ценой сжиженного природного газа (СПГ) составляет не менее 58 евро в течение десяти торговых дней подряд.

С тех пор идея подверглась широкой критике со стороны европейских правительств. Министр экологии Испании Тереза Рибера и министр климата и окружающей среды Польши Анна Мовска назвали предложение комиссии «шуткой», а многие другие страны заявили, что потолок цен в таком виде бесполезен и не будет использоваться в рыночных условиях. В связи с этим председательствующая в Совете Евросоюза (ЕС) Чехия подготовила поправки к предложениям Еврокомиссии — среди прочего, страна предложила снизить потолок цен с 275 до 220 евро за мегаватт-час (примерно с 3 до 2,4 тысячи долларов за тысячу кубометров).