В ЕС приблизились к введению потолка цен на газ

ЕС задумался о снижении планируемого потолка цен на газ до €220 за МВтч

Председательствующая в Совете Евросоюза (ЕС) Чехия подготовила поправки к предложениям Еврокомиссии (ЕК) по установлению потолка цен на газ, так как многие страны блока сочли текущий план неэффективным, пишет EURACTIV со ссылкой на проект поправок. Согласно документу, предельная цена должна быть снижена с 275 до 220 евро за мегаватт-час (примерно с 3 до 2,4 тысячи долларов за тысячу кубометров).

Инициатива предлагает пересмотр и других условий «динамического» потолка цен, чтобы сделать их более гибкими и приблизить ЕС к окончательному принятию ограничения. По мнению Чехии, механизм должен вступать в силу после того, как цены на главном газовом хабе Европы TTF продержались на уровне выше предельной стоимости в течение пяти дней (а не двух недель, как предлагала Еврокомиссия).

Кроме того, Чехия выступает за снижение необходимой для активации потолка цен разницы между стоимостью сжиженного природного газа (СПГ) на мировом рынке и ценой на газ по индексу TTF. Согласно поправкам, ограничение цен на газ должно вступать в силу, когда разрыв превышает 35 евро (вместо 58 евро, предложенных в проекте ЕК).

ЕК предложила ввести потолок цен на уровне 275 евро за мегаватт-час в ноябре, и с тех пор идея подверглась широкой критике со стороны европейских правительств. В частности, как писал EURACTIV, министр экологии Испании Тереза Рибера и министр климата и окружающей среды Польши Анна Мовска назвали предложение комиссии «шуткой», а многие другие страны заявили, что потолок цен в таком виде бесполезен и не будет использоваться в рыночных условиях.

Представители стран ЕС обсудят новую редакцию плана по введению потолка цен на заседании 7 декабря, а на 13 декабря намечена встреча для принятия окончательного решения.