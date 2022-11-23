Еврокомиссия предложила предельную верхнюю цену на российский газ

ЕК предложила ввести потолок цен на российский газ на уровне $3000 за 1 тыс. куб. м.

Европейская комиссия предложила установить потолок цен на российский газ на уровне 3000 долларов за тысячу кубических метров. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте ЕК.

Согласно предложениям участников Еврокомиссии, которые поступили 22 ноября, следует установить предельную верхнюю цену на энергоресурс на уровне 275 евро за мегаватт-час или 3000 долларов за тысячу кубометров по текущему курсу по контракту на месяц вперед.

Указанная мера будет действовать на газовом хабе TTF в Нидерландах. Уровень цен на рынке предлагается корректировать автоматически, чтобы избежать дисбаланса.

Еврокомиссия расценивает допустимым вмешательство, если стоимость газа превышает установленную отметку на протяжении двух недель, или если спред между ценой TTF и глобальной ценой сжиженного природного газа составляет 58 евро или более в течение 10 торговых дней. Механизм может быть активирован с 1 января 2023 года, указали в ЕК.

В начале ноября сообщалось, что Еврокомиссия усомнилась в эффективности применения потолка цен на газ для защиты от энергетического кризиса и предложила новый план стабилизации рынков.

