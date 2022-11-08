Еврокомиссия усомнилась в эффективности потолка цен на газ

Bloomberg сообщил, что ЕС не считает потолок цен на газ вариантом борьбы с энергокризисом

Еврокомиссия (ЕК) усомнилась в эффективности применения потолка цен на газ для защиты от энергокризиса и предложила новый план стабилизации рынков, пишет Bloomberg со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Новый план ЕК представила 7 ноября на встрече с представителями стран Евросоюза. Исполнительный орган намерен добиться более плавного роста расходов в предстоящий период с помощью комплекса мер по снижению волатильности на энергорынках. Кроме того, ЕК надеется добиться более выгодных цен на поставляемый в Европу газ путем введения совместных закупок странами. Министры энергетики стран ЕС должны встретиться и обсудить предложения ЕК 24 ноября.

Отказ Еврокомиссии ставить в приоритет введение потолка цен на газ был раскритикован несколькими странами. Однако Германия и Нидерланды посчитали текущие выводы ЕК верными. Тем не менее, по словам источников, непоследовательный подход Еврокомиссии поставит под угрозу быстрое согласование плана преодоления газового кризиса.

Bloomberg подчеркивает, что на карту поставлено будущее экономики Евросоюза стоимостью 17 триллионов долларов, который рискует столкнуться с рецессией в условиях резкого роста счетов за электричество и газ для компаний и домохозяйств. В октябре 2022 года средняя цена на газ для потребителей в Евросоюзе и Великобритании выросла вдвое по сравнению с тем же периодом 2021 года — с 9 до 18 евроцентов за киловатт-час. В то же время средние цены на электричество увеличились на 67 процентов — с 22 до 36 евроцентов за киловатт-час.

